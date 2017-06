Balaban potvrdio formiranje novog kluba odbornika: Grupa u interesu građana

Pokušavamo da formiramo grupu odbornika kojima će interesi građana biti u prioritetu, a koji se isključivo ne zadržavaju na interesima svojih stranaka. Rekao je ovo Budimir Balaban, predsjednik Skupštine grada, nakon novinarskih navoda da želi da formira novi klub odbornika koji bi znatno uticao na skupštinsku većinu.

"Svi smo članovi svojih stranaka, ali pokušavamo da na taj način napravimo jedan model gdje ćemo aktivnije podržati građane", kazao Balaban i dodao da još nije spreman govoriti o imenima, ali je potvrdio da su za takvu ideju zainteresovani svi odbornici.

Istakao je da nemaju namjeru da rade bilo kakvu prekompoziciju vlasti.

"Ostajemo članovi svojih partija, a pokušavamo da stanemo malo više na stranu građana", zaključio je Balaban.

Prema njegovim riječima, sa formiranjem ovog kluba neće se žuriti, jer neke stvari treba da sazriju i kada dođe trenutak nastanu. Dodao je i da će, ako bi to značilo sankcije od stanke, on uvijek stati na stranu građana.

Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da postoji koalicioni sporazum i dok ga svi poštuju, neće biti razloga za promjene.

"Ko izađe iz tog sporazuma mora da nosi teret kršenja ugovora. U ovom momentu niko zvanično nije najavio izlazak iz koalicije, odnosno formalno nije preuzeo ništa", kazao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, stalno je u kontaktu sa DNS-om i Socijalističkom partijom, kao i Ujedinjenom Srpskom i odbornicima iz reda manjina, te da su vidljive su velike turbulencije u klubovima socijalista i DNS-a.

"Ako one dovedu do pucanja i napuštanja klubova, to će neminovno značiti redefinisanje odnosa u gradskoj skupštini i novu podjelu karata", ističe on.

Dodao je da je na sastanku u srijedu naveče Predsjedništvo Gradskog odbora SNSD-a zaključilo da bilo koje iskakanje iz koalicionog sporazuma i formiranje novih klubova znači kršenje koalicionog ugovora i otvara vrata za nove drugačije koalicione sporazume.

Pred odbornicima Skupštine grada osim skupštinskih materijala bilo je i pismo radnika Centra za socijalni rad kojim traže smjenu Vere Sladojević, direktorice ove institucije, jer će, kako su naveli, u protivnom stupiti u štrajk.

Balaban je kratko prokomentarisao da Vera Sladojević jeste kadar DNS-a, ali da ne želi ništa komentarisati o poslovanju i načina rada Centra.

"Tamo su uključene i inspekcija i policija. One će dati svoj nalaz i svi njihovi nalazi dobiće moju podršku", kazao je Balaban.

Rebalans budžeta 208.173.000 KM

Odbornici su na sjednici u četvrtak Skupštine grada usvojili rebalans gradskog budžeta za 2017. godinu u iznosu od 208.173.000 KM.

Gradonačelnik Igor Radojičić ovu odluku obrazložio je potrebom da se u gradski budžet uključe sredstva za refinansiranje gradskog duga u iznosu od 71,5 miliona KM.

"Time je omogućeno da se ove godine određeni iznos sredstava oslobodi za druge namjene. Najviše sredstava biće usmjereno prema saobraćaju i komunalnoj potrošnji, jer u tim oblastima postoji najviše zahtjeva sa terena. Pored toga, postoje i druge stavke koje su našle svoje mjesto i gdje će biti uložena određena sredstva, kao što su inicijativa za Evropsku prijestonicu kulture 2024. godine, dio sredstava će biti odvojen i za uvođenje sistema javnih bicikala (bike shering), što može biti i podsticaj zdravom načinu života i manjem korištenju motornih vozila", rekao je Radojičić.

Dodao je da i dalje postoji tendencija pada gradskih prihoda u segmentima koji nisu u nadležnosti grada, naglašavajući da je riječ o prihodima od PDV-a.