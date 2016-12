Besplatan prevoz u novogodišnjoj noći

BANJALUKA - U toku novogodišnje noći biće organizovan besplatan javni prevoz na linijama: 1, 3, 6, 8, 13A, 13P, 13B, 14 i 19.

Svakih 30 minuta saobraćaće linija broj 6 i to od 22.50 do 4.50 i linija 14 od 23 do pet časova, dok će od 23 do 4.40 na svakih 35 minuta voziti linija broj 1. Svakih 60 minuta od 23 do četiri časa saobraćaće linja broj 3, zatim linija 8 od 23 do pet časova, 13A od 22.30 do 5.30, 13P od 23 do pet časova, 19 od 22.15 do 4.15, dok će na 70 minuta voziti linija 13B od 22 do pet časova.