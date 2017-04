Banjaluka: Bez struje 20 naselja

Zbog izvođenja radova na elektromreži, bez struje će danas od 8.30 do 11 časova biti dijelovi ulica Avalska, Bogdana Milanovića, Carigradska, Joakima Vujića, Marka Cara, Rade Radića, V. Petrovića, a od 8.30 do 13 časova i dijelovi ulica Prve krajiške brigade, Jovana Jančića i Ognjena Price.

Struju od 11.30 do 14 časova neće imati dijelovi ulica Đurđevdanska, Rade Radića, a od devet do 15 časova dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola i Goleši. Od 8.30 do 15 časova bez struje će biti dijelovi naselja Piskavica, Radosavska i Jaruga, dijelovi naselja Mirčići, Subotica, Arnaućani, Goleši i Tabašnica, od osam do 16 časova, a od osam do 14 časova dijelovi naselja Dragočaj i Ramići. Struju od devet do 14.30 neće imati dijelovi naselja Lazarevo, Derviši, Petrićevac, Srpski Milanovac i Tunjice.

"Od devet do 14 časova dijelovi ulica 16. krajiške motorizovane brigade, Put srpskih branilaca, Dragiše Vasića, Milana Radmana, Ravnogorska, Branka Perduva i Patrijarha M. Sokolovića, kao i dijelovi naselja Saračica i zaselak Džajići neće imati struje", saopšteno je iz "Elektrokrajine".