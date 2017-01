Banjaluka: Kupci nekretnina preferiraju Novu varoš

BANJALUKA - Kupci nekretnina u posljednje vrijeme zbog lošije infrastrukture i nedostatka igrališta zaobilaze naselja Lauš i Lazarevo, dok najveće interesovanje vlada za Novu varoš i Centar, rekli su u agencijama za prodaju nekretnina.

"Na kupovinu nekretnina utiče niz činilaca... Pored lokacije kao prvog i osnovnog faktora, jako je važna površina nekretnine, stanje, starost, spratnost, položaj i prilaz nekretnini, dječja igrališta, te blizina škole", rekao je Petar Zec, direktor agencije "BS invest".

Dodaje da najviše traže stanove u naseljima Centar, Nova varoš i u dijelu Bulevara Stepe Stepanovića kod fakulteta, a da kupci izbjegavaju naselja Lauš i Lazarevo.

Prema njegovim riječima, za kupovinu kuće u prigradskim naseljima treba izdvojiti najmanje 50.000 KM, ali da za njima i nije neka potražnja.

"Jedino gdje se kuće traže je naselje Nova varoš, ali da bi se kupila kuća u ovom naselju treba minimalno izdvojiti 350.000 KM", istakao je Zec.

Manojlo Popović, direktor agencije "Senzor", ističe da se najviše nekretnine prodaju u Obilićevu, Centru i Novoj varoši.

"Najmanje imamo potražnje za Novoseliju, lijevu i desnu, i za gornji dio Rudarske", rekao je Popović.

On je naveo da se cijene kvadratnog metra stana starije gradnje kreću od 1.600 do 1.800 KM, dok za one novije treba izdvojiti minimalno 2.000 KM, a za kvadrat boljeg stana kod Poliklinike treba izdvojiti čak i do 3.200 KM.

Iz agencije "Fakom" kažu da se cijene nekretnina u gradu nisu mijenjale u posljednjih nekoliko godina, te da su na prodaju nekretnina uticali brojni faktori.

"Kupci su najviše zainteresovani za kupovinu malih stanova i onih starije gradnje, u naseljima Nova varoš i Centar", kažu iz ove agencije.

Banjalučanin Slaviša M. putem oglasa traži da zamijeni kuću u naselju Česma za neki drugi dio grada. Kaže da ga je na ovo natjerala velika kvadratura kuće, ali i to da u ovom naselju nema dobrih infrastrukturnih uslova za život.

Cijene stanova po m2

Stara gradnja…….. 1.600 - 1.800 KM

Nova gradnja………2.000 - 3.200 KM

Cjenovnik kuća

Prigradska naselja…. od 50.000 KM

Lauš………………….od 85.000 KM

Lazarevo…………….od 100.000 KM

Paprikovac…………..od 120.000 KM

Nova varoš………….od 320.000 KM