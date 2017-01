Banjaluka: Na mjestu planiranog šoping centra spomenik palim borcima

BANJALUKA - Umjesto velikog šoping centra u centru grada, Banjaluka bi već dogodine mogla dobiti park i spomenik palim borcima, na koji se čeka već godinama.

Kako saznajemo, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić pokrenuo je incijativu da se veliki šoping centar na uglovima Srpske i Ulice Vase Palegića, čija je izgradnja počela još prošle godine, izmjesti na lokaciju tzv Paskuline ciglane, svjestan infrastrukturnih problema s kojim se grad suočiti ukoliko bi tržni centar zaista bio sagrađen na sadašnjoj lokaciji.

Suočen sa ovim problemom, Radojičić je odmah, po preuzimanju mandata, pokrenuo pregvoore sa investitorima, koji grade ovaj šoping mol, kako bi se izbjegao potencijalno veliki infrastrukturni problem, pošto se strahuje da bi, po izgradnji tržnog centra na ovoj lokaciji, nastao saobraćajni haos, s obzirom na otežani pristup lokaciji i nemogućnost proširenja pristrupnih saobraćajnica.

S tim ciljem, investitorima je predloženo - a s čim su se oni načelno složili - da ovu lokaciju zamijene za gradsko zemljište na Paskulinoj ciglani, gdje postoje neuporedivo bolji uslovi za gradnju i funkcionisanje šoping mola. S druge strane, grad bi ostvario dvostruku dobit, pošto bi, zahvaljući već izvedenim građevinskim radovima, grad dobio veliku podzemnu garažu, iznad koje bi bio sagrađen veliki park, u kojem bi centralno mjesto zauzimao spomenik palim borcima Odbrambeno otadžbinskog rata.

- Ovim potezom rješavamo više velikih problema - hroničan nedostatka zelenih površina i parking prostora u centru grada, te, konačno, iznalazimo adekvatnu lokaciju za spomenik palim borcima. Plan se, usput budi rečeno, savršeno uklapa u ono što je gradonačelnik promovisao još u predizbornoj kmapnji, kad je obećao više zelenih površina, parkova, ali i rješavanje problema lokacije i izgradnje spomenika palim borcima, pošto je aktuelna lokacija kod Ferhat pašine džamije, blago rečeno, neumjesna. Uvjereni smo da se na ovu lokaciju neće buniti, jer je apsolutno adekvatna za ove namjene. Takođe, park, koji bi trebao nići na toj lokaciji, biće nešto na čemu će nam zavidjeti u regionu, jer veličina te parcela pruža nevjerovatne uslove da to postane prava zelena oaza. Naravno, to ne poidrazumiejeva da će grad na to potrošiti milione, koje nema, nego da se za realtivno mali novac - ali uz veliku preciznost prilikom projektovanja - dobijemo zelenu površinu, koja će, sa arhitektonskog stanovišta, služiti na ponos svim Banjalučanima - tvrde naši izvori iz Gradske uprave.

Pošto je plan još u povoju, još uvijek nije poznata finansijska konstrukcija, ali se očekuju da ni sa te strane neće biti većih problema, pošto će grad ionako da prihoduje veliki novac na osnovu građevinske dozvole i taksi za izgradnju šoping mola na Pakuslinoj ciglane, pošto i ova lokacija spada u "ekstra prvu zonu", u kojoj su dozvole ionako najviše.

U isto vrijeme, gradskim vlastima na ruku ide i to što su na sadašnjoj lokaciji već izvedeni zemljani radovi, jer se na taj način znatno smanjuju troškovi izgradnje podzemne garaže.