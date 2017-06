Banjaluka: Uskoro rješenje za gužve na stajalištu kod Narodne skupštine RS

BANJALUKA - Gradske vlasti korigovaće trasu kretanja autobusa iz okolnih gradova kako bi bio riješen problem sa stvaranjem saobraćajnih gužvi u centru grada.

Nakon analize koju je uradilo Odjeljenje za saobraćaj i puteve u vezi sa zagušenjima u saobraćaju na stajalištu kod Narodne skupštine RS, uskoro se očekuje novo rješenje za kretanje i zaustavljanje autobusa, koje bi trebalo da stupi na snagu početkom jula.

Kako pojašnjavaju iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, novo rješenje predstavlja korekciju trasa kretanja autobusa na određenom broju linija.

"Izmjene trasa se odnose na autobuse iz Gradiške, Srpca i Prijedora, kojima će biti omogućeno da dođu do terminala Malta bez ulazaka u grad, a autobusima iz smjera Kotor Varoša će biti omogućeno da preko Venecija mosta i Gundulićeve ulice dođu do Ulice olimpijskih pobjednika, zatim ka zgradi Vlade RS, te desno do terminala Malta", naglašeno je iz resornog odjeljenja.

Istovremeno, trase ostaju nepromijenjene na prigradskim linijama pa će autobusi nastaviti da saobraćaju po postojećim trasama.

Takođe, autobusi iz pravca Laktaša i Čelinca i dalje će saobraćati po postojećim trasama.

Podsjećamo, nakon ukidanja terminala kod Medicinske elektronike i izgradnje terminala Malta, autobusima je dozvoljeno da Ulicom Mladena Stojanovića, odnosno Kralja Petra I Karađorđevića, ulaze u grad, te da ulaz i izlaz putnika bude na autobuskom stajalištu kod Narodne skupštine RS.

Međutim, veliki broj polazaka (oko 500 dnevno) doveo je do stvaranje gužvi na ovoj lokaciji, te u određenim periodima dana dolazi i do blokiranja i zagušenja na ovoj saobraćajnici.