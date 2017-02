Banjaluka i Bihać primjer saradnje ostalima u BiH

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i njegov kolega iz Bihaća Šuhret Fazlić razmijenili su danas mišljenje o dobrim praksama u dva grada koje su u vezi sa komunalnim službama i unutrašnjom organizacijom gradskih uprava.

"Cilj sastanka je da se upoznamo sa dobrim praksama oba grada, vidimo ko je šta bolje riješio i šta ko može da predloži, te da učimo jedni od drugih", rekao je Radojičić novinarima u Banjaluci u pauzi sastanka sa gradonačelnikom Bihaća.

On kaže da je do sada pitao za dobre prakse u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu i Ljubljani, te da to može činiti i kada je riječ o lokalnim zajednicama u BiH.

Radojičić je istakao da Banjaluka i Bihać ovim ukazuju ostalim lokalnim zajednicama na potrebu saradnje.

On navodi da su lokalne zajednice najbliže u kontaktu sa građanima i da imaju najviše praktičnih problema, te da je nelogično da Banjaluka ima intezivnu saradnju samo sa lokalnim zajednicama van BiH.

"Svi imamo gradove pobratime i prijatelje, pri čemu se uzajamno posjećujemo, a najmanje je do sada unutar BiH bilo ovakve vrste kontakata", kaže Radojičić i poručuje da i druge lokalne zajednice treba da ostvaruju ovakvu vrstu kontakta.

Fazlić je istakao da će dva grada nastojati da uspostave saradnju koja bi bila na dobrobit njihovih građana.

"Cilj nam je da preuzmemo jedni od drugih dobre prakse, ali i da zajednički iskoristimo određene prilike koje nam se pružaju i da kroz saradnju dođemo do obostrane koristi", pojasnio je Fazlić.

Tokom današnjeg sastanka dogovorena je i posjeta Radojičića Bihaću.