Bez pravilnika nema ukopa

BANJALUKA - Još nije definisan kriterijum ko je velikan i zaslužni građanin Banjaluke niti je donesen pravilnika s odlukom ko može kad umre biti ukopan u Aleji velikana i zaslužnih građana na groblju u Vrbanji, ali nadležni obećavaju da će se to desiti uskoro.

Iz Gradske uprave kažu da su u toku aktivnosti na izradi prijedloga pravilnika, te se očekuje da će biti donesen u prvom kvartalu ove godine.

Igor Radojičić, gradonačelnik, rekao je da je prošle godine bilo pokušaja da se uradi pravilnik, ali da ga niko u međuvremnu nije inicirao.

Nedeljko Milaković, direktor JKP "Gradsko groblje", rekao je da je u Aleji velikana i zaslužnih građana na groblju u Vrbanji sve spremno za ukop, ali da čekaju na pravilnik. "Mi samo treba da dobijemo naredbu ili odluku da se lica sahranjuju u Aleji zaslužnih građana. Kriterijumi iz okruženja su da određena udruženja daju prijedloge ko može biti sahranjen u Aleji, a gradonačelnik donosi odluku, koja se onda proslijedi nama", rekao je Milaković.

U alejama velikana obično počivaju osobe koje su nacionalno, kulturno, politički ili na neki način vezane za jedan grad i dale mu veliki značaj.

Iz Udruženju građana "Banjalučanke i Banjalučani s obje strane Vrbasa" ističu da, kada već postoji Aleja, sramotno je da se pravilnik toliko čeka. "Ima mnogo građana koji su zaslužili da budu sahranjeni upravo na ovom groblju, međutim treba da se definišu kriterijumi po kojima je neko zaslužni građanin", rekao je Marinko Umičević, predsjednik ovog udruženja.

Dodao je da u Aleji treba da budu sahranjeni umjetnici, književnici, ali i obični ljudi koji su na neki način zadužili ovaj grad.

Aleksandar Petković, odbornik SDS-a u Skupštini grada, rekao je da je neozbiljno da nakon više od godinu još nije donesen pravilnik. "Nije to neka tematika koja je problematična", kaže Petković.

Boran Bosančić, šef Kluba odbornika DNS-a, ističe da je više puta najavljivano da će pravilnik biti donesen, ali to se nije desilo. "Vjerujem da su tu uticala različita mišljenja i da je to jedini razlog zbog kojeg nije došlo do određivanja, ali nadam se da će se u nekom kratkom roku to regulisati kako bi neko od zaslužnih Banjalučana upravo mogao biti sahranjen u Aleji", kazao je Bosančić.