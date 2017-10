Bez struje 11 naselja u Banjaluci

Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od sedam do 10 časova biti dio naselja Bronzani Majdan, a od 8.30 do 10.30 dijelovi ulica Bože Nikolića, Branislava Nušića, Njegoševa, Miloša Crnjanskog i Rada Kondića.

Od devet do 12 časova struje neće imati dio Ulice Prve krajiške brigade narodne odbrane, a od 10.30 do 12.30 dijelovi naselja Saračica i Motike.

"Dijelovi ulica Jovana Bijelića i Blagoja Parovića bez struje će ostati od 11 do 13 časova, a od 13 do 16 dijelovi naselja Jošikova Voda, Čerge, Gligorići i Gornja Piskavica, te dio Podgoričke ulice i dijelovi Stričića, Priječana, Bukvaleka i Motika od devet do 14 časova", saopšteno je iz "Elektrokrajine".