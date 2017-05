Bez struje 12 ulica u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog planiranih radova na elektromreži bez struje danas od osam do 17 časova biće dijelovi naselja Jošikova Voda, Borkovići i Slavićka, a od devet do 13 časova dio naselja Srpske toplice. Od 8.30 do 11 časova struje neće imati dijelovi ulica Braće Kukrika, Koste Jarića, Veseli brijeg i Vida Nježića, a od 9.30 do 11.30 dijelovi ulica Ada, Medeno polje i Veljka Mlađenovića.

"Od 11.30 do 14 časova struje neće imati dio Puta banjalučkog odreda i dijelovi naselja Petrićevac, Rakovac, Motike i Rakovačke Bare, dok će bez električne energije od devet do 14 časova ostati potrošači u dijelovima ulica Anke Drakulić, Jovana Cvijića, Pionirska i Nenada Kostića i dijelovima naselja Gajići i Motike", saopštili su iz "Elektrokrajine".