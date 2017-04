Bez struje 14 naselja i sedam ulica u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od 8.30 do 11 časova biti dijelovi ulica Davida Štrpca i Vojvode Sinđelića, a od 11.30 do 14 časova i dijelovi ulica Veselina Masleše, Jevrejska i Kralja Alfonsa.

Dijelovi naselja Cvijetići, Savanovići i Topići bez struje će biti od 8.30 do 11 časova. Od 11.30 do 14 časova struju neće imati dijelovi naselja Dulići, Lusići i Vulini, od devet do 15 dijelovi naselja Bukvalek i Goleši, a od osam do 16 časova dijelovi naselja Miričići, Subotica, Arnaućani, Goleši i Tabašnjica.

"Dijelovi naselja Česma i Kola bez struje će biti od devet do 14 časova, kao i dijelovi ulica Dujke Komljenovića i Branka Perduva", saopštili su iz "Elektrokrajine".