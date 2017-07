Bez struje 15 naselja i 12 ulica

BANJALUKA - Zbog planiranih radova na elektromreži danas će bez struje od sedam do 15 časova biti dijelovi naselja Pervan, Vukelići, Arnaučani i Goleši, a od osam do 17 časova dio naselja Bočac.

Bez struje od osam do 10 časova ostaće potrošači u naseljima Novakovići, Zalužani i Priječani. Od 8.30 do 10.30 stuje neće biti u dijelovima ulica Braće Kukrika, Novaka Pivaševića i Veljka Mlađenovića te Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, a od devet do 10.30 dio naselja Verići.

Od devet do 14 časova bez stuje će ostati porošači u dijelovima ulica Rade Marjanca, Braće Miletića, Peti prigradski put, Kozarska, Sime Pandurevića i Solunska te dio naselja Krčmarice.

Dijelovi naselja Piskavica, Jošikova Voda, Čerge i Gligorići stuje neće imati od 9.30 do 15 časova, dok će od 10 do 15 časova bez struje ostati potrošači u dijelu naselj Kuljani.

"Od 11 do 13 časova bez stuje će ostati dijelovi ulica Jovanjdanska i Rade Radića", saopšteno je iz "Elektrokrajine".