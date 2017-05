Bez struje 16 naselja u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži danas će bez struje od osam do 13 časova biti dijelovi naselja Gligorići i Brankovac, a od 8.30 do 14 časova i dio naselja Jošikova Voda.

Od devet do 13 časova struju neće imati dijelovi ulica Ivana Franje Jukića, Kralja Alfonsa, Nikole Pašića, Srpska i Vase Pelagića, a dijelovi naselja Tunjice, Ramići, Kuljani, Barlovci, Bukovica i Jablan od devet do 14 časova. Bez struje od 11 do 17 časova biti dijelovi naselja Pandže i Slavićka.

"Dijelovi ulica Anke Drakulić, Jovana Cvijića i Pionirska i dijelovi naselja Gajići, Motike, Kola, Debeljaci i Dragočaj struju neće imati od devet do 14 časova", saopštili su iz "Elektrokrajine".