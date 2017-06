BANJALUKA - Zbog izvo­đe­nja ra­do­va ne elek­tro­mre­ži bez stru­je će sutra od 8.30 do 14.30 bi­ti di­je­lo­vi na­se­lja Era­ci i Ja­vo­ra­ni, a od osam do 10 ča­so­va Ka­ra­ula, Prpe, Jo­vir i Jan­ko­vi­ći.

U pe­ri­odu od 10 do 17 ča­so­va stru­je ne­će ima­ti di­je­lo­vi na­se­lja Bran­ko­vac i Gli­go­ri­ći, a od 11.30 do 14 ni dio na­se­lja La­uš.

"Od osam do 15 ča­so­va bez stru­je će os­ta­ti di­je­lo­vi na­se­lja Crve­na Ze­mlja i Abri­ći, a do 8.30 do 14.30 di­je­lo­vi uli­ca Du­ša­na i Vla­de Ko­pa­nje, Jo­va­na Ra­ško­vića, Uži­čka i Ne­na­da Kos­ti­ća", sa­op­šte­no je iz "Elek­tro­kra­ji­ne".