Bez struje Tunjice i Ramići, obustava saobraćaja za vikend

Zbog izvođenja radova na elektromreži ove subote od osam do 12 časova i od 14 od 17 struje neće imati dijelovi naselja Tunjice, Ramići, Kuljani, Lipovci, Barlovci, Bukovica i Jablan, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Ostali dijelovi grada biće uredno snabdijevani električnom energijom.

Obustava saobraćaja za vikend

Zbog asfaltiranja saobraćajnica u okviru radova investicionog održavanja, za vikend će doći do izmjene saobraćaja u pojedinim ulicama.

U subotu u Ulici Tešana Podrugovića biće obustavljen saobraćaj od osam do 18 časova na dijelu od pruge do Ulice Arčibalda Rajsa. U nedjelju od sedam do 18 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Vojislava Đede Kecmanovića, na dijelu od Bulevara Stepe Stepanovića do Ulice Sime Miljuša. Za vrijeme obustave javni prevoz će saobraćati po izmijenjenom režimu.