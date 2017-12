Bez struje osam naselja

Zbog izvođenja radova na elektromreži, danas će bez struje biti osam naselja i osam ulica.

Od osam do 17 časova struje neće imati dio naselja Bočac, a od osam do 11 Potkozarja, dok će dio Ulice Franca Šuberta biti bez struje u periodu od 8.30 do 10.30.

U periodu od devet do 12 časova struje neće imati dio Ulice Skendera Kulenovića, od devet do 15 Mladena Stojanovića. Od deset do 12 bez struje će ostati dio Ulice od Zmijanja Rajka, te dijelovi naselja Grab, Novoselija, Srpske Toplice i Banj brdo.

"Dijelovi ulica Bolanog Dojčina i 1.300 kaplara neće imati struju od 11 do 13 časova, a dijelovi ulica Duška Trifunovića i Milana Toplice, te dijelovi naselja Motike i Bistrica od devet do 14 časova", saopšteno je iz "Elektrokrajine".