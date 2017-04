Bez struje sutra 16 naselja

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će sutra od osam do 16 časova biti dijelovi naselja Melina, Subotica, Pervan i Goleši.

Od 8.30 do 11 časova struju neće imati dijelovi ulica Alekse Šantića, Dr Jovana Raškovića, Karađorđeve br. 62, 66, 70, Kolo srpskih sestara, Krajiških brigada, Maksima Gorkog i Petra Mećave.

Bez struje će biti od devet do 14 časova dijelovi naselja Karanovac, Koprene i Kadina Voda i dijelovi ulica Put srpskih branilaca, Braće Kukrika, Nedeljka i Boška Tošića, Božidara Adžije i Kralja Aleksandra I Karađorđevića. Od 10 do 12 časova struju neće imati dijelovi naselja Ramići, Barlovci, Tunjice, Kuljani, Bukovica i Jablan, a od 11.30 do 14 časova dijelovi ulice 16. krajiške motorizovane brigade.

"Bez struje će od 12 do 13 časova ostati dijelovi naselja Zalužani i Vujinovići-Novakovići, a od 12 do 14.30 i dio naselja Priječani", saopštili su iz "Elektrokrajine".