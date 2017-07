Budimir Balaban prelazi u PDP?

BANJALUKA - Donedavni predsjednik Skupštine grada Banjaluka Budimir Balaban pretrpio je u četvrtak naveče u mjesnoj zajednici Bulevar pravi fijasko u prvom pokušaju povratka na političku scenu poslije iznuđenog odlaska sa funkcije prvog banjalučkog parlamentarca.

Balaban je zajedno sa Draškom Stanivukovićem, odbornikom PDP-a, u prostorijama MZ Bulevar organizovao "proširenu sjednicu Savjeta mjesne zajednice", na kojoj je uspio da okupi jedva oko 20 ljudi.

Po mišljenju političkih analitičara, nije slučajno to što je na skupu bio i Stanivuković i da je vidljivo da je došlo do približavanja između Balabana i PDP-a, zbog čega se spekuliše da se on pokušava udomiti u ovoj partiji.

Oni tvrde da je Balabanu više nego jasno da poslije izlaska iz DNS-a na opštim izborima 2018. godine nema šanse za samostalan uspjeh i da će zbog toga u narednim mjesecima pokušati da svoj odbornički klub "utopi" u neku veću partiju, pri čemu se PDP spominje kao najizvjesniji izbor.

