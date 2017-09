Češće kontrole čišćenja dimnjaka: Kazna za domaćinstva od 100 do 600 KM

BANJALUKA - Komunalni policajci u Banjaluci će zbog početka grijne sezone intenzivirati kontrolu čišćenja dimnjaka u okviru redovnih kontrola, rekli su u Odjeljenju komunalne policije.

"Od početka godine izvršena su 52 nadzora po Odluci o dimnjačarskoj djelatnosti. U dva slučaja nisu ispoštovane naložene mjere, pa su počiniocima prekršaja izdati prekršajni nalozi", rekli su u nadležnom odjeljenju.

Vlasnicima dimnjaka koji nisu obavili pregled i čišćenje prije izricanja novčane kazne izdaje se upozorenje za čišćenje u određenom roku, nakon čega će uslijediti kontrola naloženih mjera.

Vlasnici dimnjaka su dužni da najmanje jednom godišnje očiste dimnjak i peć.

Propisane kazne za pravna lica su od 500 do 7.000 KM, odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 1.800 KM, a za fizičko lice - samostalni privrednik od 200 do 1.000 KM. Kazna za fizička lica, odnosno domaćinstva je od 100 do 600 KM.