DNS: Balaban želio da uvuče Banjaluku u duboku političku krizu

BANJALUKA - Gradski odbor Demokratskog narodnog Saveza Banjaluka oglasio povodom najava predsjednika skupštine Grada Banjaluka Budimira Balabana da će formirati novog kluba odbornika, koji bi, kako je rekao, radio u interesu građana.

Balaban je rekao, da bi svi odbornici koji bi bili dio tog kluba, ostali članovi stranaka u kojima su sada, ali da će "uvijek staviti interese građana ispred stranke".

S tim u vezi, iz GO DNS Banjaluka saopšteno je ova stranka uvijek bila uz Budimira Balabana, a "on uz stranku sama kada je to njemu odgovaralo".

"Unutarstranački izbori provedeni u Gradskoj organizaciji DNS-a Banjaluka bili su u skladu sa svim demokratskim normama i na tim izborima apsolutnu podršku članstva DNS-a dobio je predsjednik Gradskog odbora DNS-a Banja Luka Nedeljko Čubrilović, dok je podrška Balabanu i njegovim kadrovima potpuno izostala. I pored toga, ponuđeno mu je da bude potpredsjednik Gradskog odbora, što je on odbio, navodeći 'da ga nijedna stranačka pozicija ne zanima"', navodi se u saopštenju GO DNS.

Iz stranke dodaju da je Balaban imao "namjeru da nema obaveza prema stranci i biračima, ali da se bavi kadrovskim i drugim rješenjima u Gradu Banjaluci".

"Gospodin Budimir Balaban je pokušao da nametne svoje članove upravnih odbora mimo Kadrovske komisije i Predsjedništva Gradske organizacije DNS-a, od kojih su dva predložena kandidata članovi drugih političkih partija", ističu u DNS-u, a potom dodaju da je cilj formiranja novog kluba odbornika o kojem Balaban govori razbijanje stranke i pritisak na gradonačelnika Igora Radojičića.

"Namjera je bila da gradonačelnik 'provodi politiku i interese' novog Kluba, a ne građana Banjaluke i političkih partija koje su ga podržale na Lokalnim izborima 2016. godine. Istovremeno, cilj mu je bio razbijanje koalicije DNS-SNSD i uvlačenje Grada Banja Luke u duboku politički krizu, koja bi, neminovno, dovela do usporavanja ili zaustavljanja više bitnih projekata za građane Banja Luke. Gospodin Balaban je želio da svi gradski problemi i rješenja budu njegovo privatno pitanje, ne želeći da se na bilo koji način otvori razgovor u vezi sa problemima u radu Centra za socijalni rad Banja Luka, te utvrde tačne činjenice", stoji u saopštenju DNS-a.

Iz GO ove stranke navode da im nije jasno obrazloženje Balabana o razlozima formiranja nog kluba odbornika.

"Objašnjenje da se formira novi Klub koji bi se bavio interesima građana jer 'političke partije zaborave građane poslije izbora' je potpuno nejasno šta se sa time želi, jer je u nekim medijima gospodin Balaban najavio da bi taj Klub mogao prerasti u političku Stranku što je u potpunosti kontradiktorno. Takođe, postavlja se jedno logično pitanje kada je to DNS sprečavao gospodina Balabana da se bavi problemima građana i na koji način smo to izražavali? Gradski odbor DNS-a Banjaluka gospodinu Balabanu želi svu sreću u pravljenju novog Kluba i nove političke partije ukoliko se odluči na taj korak. Iz svega ovoga jasno se može izvući sledeći zaključak - da je DNS uvijek bio uz gospodina Balabana a Balaban uz DNS samo kada je to njemu odgovaralo", zaključuje se u saopštenju DNS-a.