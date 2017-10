Do sada šest kandidata za nasljednika Sladojevićeve

BANJALUKA - Konkurs za direktora JU Centar za socijalni rad produžen je do 17. oktobra, jer je u "Službenom glasniku" grada objavljen kasnije nego u dnevnim novinama, a nezvanično do sada se na to mjesto prijavilo šest kandidata.

Mjesto direktora CSR prema koalicionom sporazumu pripadalo je DNS-u, ali su ga izgubili nakon novonastale situacije u Skupštini grada, pa je pripalo SNSD-u.

Za ovo mjesto do sada su se prijavili Vladimir Kajkut, diplomirani pravnik, Branka Kolar-Mijatović, diplomirani pravnik, Vladimir Golubić, diplomirani socijalni radnik, zatim Aleksandar Trkulja, te Slavica Ivošević, profesor sociologije, i Ljubomir Lepir, diplomirani sociolog.

Kajkut, sadašnji direktor Doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević", kako smo ranije saznali iz više izvora bliskih SNSD-u, najbliži je ovoj fotelji. On godinama radi u Domu, a od 2013. je na čelu te ustanove.

Kolar-Mijatovićeva je predsjednica Asocijacije inovatorki NOVA u BiH i potpredsjednica Evropske asocijacije inovatora, te prva žena stvaralaca Evrope, a od maja 2017. je docent na Nezavisnom univerzitetu u Banjaluci.

Golubić od 2014. godine radi u JU Centar za socijalni rad, gdje od 2016. obavlja dužnost rukovodioca Odjeljenja za odrasla i stara lica. Trkulja je trenutno na postdiplomskom studiju na Pravnom fakultetu, a radi kao sudija u Opštinskom sudu u Jajcu. Ivoševićeva je zaposlena u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Ona je autor i koautor nekoliko projekata i naučnih radova i članaka.

Lepir je od 2016. godine zaposlen na Fakultetu političkih nauka, a prije toga radio je u Centru za socijalni rad u Srpcu, Javnom fondu za dječju zaštitu u Bijeljini, te Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS.

Gradonačelnik Igor Radojičić ranije je izjavio da je u interesu grada da nakon raznih afera i loše reputacije vezane za Centar na njeno čelo dođe kvalitetan direktor, "koji će stanje postaviti na mjesto, jer se radi o vrlo važnoj i osjetljivoj ustanovi".

Među uslovima koje kandidati moraju ispuniti su najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te položen stručni ispit za rad u organima u upravi.

"Takođe, moraju da imaju visoku stručnu spremu iz ove oblasti, te posjedovati zanimanje diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, menadžer socijalne politike i socijalne zaštite ili diplomirani pedagog", navedeno je u javnom konkursu.

Vršilac dužnosti direktora ove ustanove je Dalila Bojić-Rold, kadar DNS-a, koja će biti na tom mjestu dok ne bude izabran novi direktor.

Postavljena je na tu funkciju nakon što su odbornici na sjednici Skupštine grada izglasali razrješenje Vere Sladojević, koja je smijenjena zbog propusta prilikom usvajanja brata i sestre, Severina i Svjetlane iz Banjaluke, koji su po ubrzanoj proceduri usvojeni i odvedeni u Kanadu.

Konkurs za direktora Centra za socijalni rad raspisan je 19. septembra i trebalo je da bude zatvoren 4. oktobra, ali je produžen do 17. oktobra.

Prijavljeni kandidati