Duže radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Ugostiteljski objekti u zgradama mogu duže raditi do 15. januara 2017. Neograničeno mogu raditi 1, 2, 7. i 14. januara 2017, a ostalim danima oni koji su smješteni van zgrada mogu raditi jedan sat duže, navodi se u donesenom zaključku.

Objekti za ishranu i piće radiće od sedam do jedan čas radnim danima, a do dva časa petkom i subotom. Oni sa "zlatnom kašikom" od sedam do dva časa, a vikendom sat duže, dok će noćni klubovi raditi od 19 do četiri časa, a vikendom do pet časova. Ugostiteljski objekti u zgradama radiće od sedam do 23 časa, radnim danima i vikendom, a oni kojima je dodijeljen znak kvaliteta "zlatna kašika" radnim danima do ponoći, vikendom sat duže.