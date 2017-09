Dva banjalučka naselja bez vode, sedam bez struje

BANJALUKA- Zbog izvođenja radova na cjevovodu na rezervoaru "Kočićev vijenac" danas će od 10 do 23 časa doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača viših zona naselja Kočićev vijenac i Lauš, saopšteno je iz "Vodovoda".

Ostali dijelovi grada biće uredno snabdijevani vodom.

Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od osam do 17 časova struje neće imati dio naselja Bronzani Majdan, a dijelovi ulica Sime Miljuša, Stefana Prvovjenčanog i Saničkih žetalaca od osam do 11.

Od 8.30 do 10.30 bez struje će ostati dijelovi naselja Kuljani, a dijelovi Bulevara vojvode Petra Bojovića i Vrbaskog puta od devet do 12. U periodu od devet do 14 časova struje neće imati dijelovi naselja Goleši, Galići, Ćutkovići, Kola i Javorci te dijelovi ulica Kralja Aleksanda I Karađorđevića, Drakulićka, Nenada Kostića i I kuljanska.

"Od 11 do 13 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Koste Jarića, Miloša Dujuća, Josifa Pančića i Stefana Prvovjenčanoga", saopšteno je iz "Elektrokrajine".