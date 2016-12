Efikasnije i bolje upravljanje

BANJALUKA - Centru za razvoj i unapređenje sela oduzimaju se nadležnosti komunalne infrastrukture, odnosno javnih vodovoda i rasvjete, rekao je danas Igor Radojičić, gradonačelnik.

Odbornici su danas na sjednici raspravljali o prijedlogu odluke o transformaciji Centra za razvoj i unapređenje sela, koji će promijeniti naziv u Centar za razvoj poljoprivrede sela. Osnovna namjena biće mu subvencije i podsticanje organizovane poljoprivredne proizvodnje i ekonomije na Manjači.

"Vodovode u tranzicijskom periodu od dvije godine preuzeće javno preduzeće 'Vodovod', a javnu rasvjetu Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja, odnosno buduće Odjeljenje za komunalne poslove", kazao je Radojičić.

Dodao je da su se na ovakav potez prvenstveno odlučili s ciljem boljeg upravljanja i efikasnijeg centra.

"I preduzeće 'Vodovod' i Odjeljenje za komunalne poslove su kompetentniji i organizovaniji za obavljanje ovih poslova umjesto Centra, s kojim je bilo dosta problema u prethodnom periodu na tim radovima", ističe Radojičić.

Prema njegovim riječima, tranzicijski period od dvije godine je potreban da bi se komisijski organizovano jedan po jedan seoski vodovod preuzimao od centra, da se u svakom momentu zna ko gazduje.

"Centar za selo će jedan po jedan lokalni vodovod na seoskom području predavati preduzeću 'Vodovod'", pojasnio je gradonačelnik.

Dodao je da budžet za 2017. ostaje isti, a kako se bude preuzimala svaka od tih funkcija, javne rasvjete i vodovoda, u tom momentu će se oduzimati dio budžeta i biti usmjeren prema Odjeljenju za komunalne poslove, odnosno "Vodovodu", i naglasio da kompletan menadžment treba da se mijenja.

Vladimir Mirošljević, odbornik NDP-a, rekao je da je nova transformacija Centra za razvoj i unapređenje sela bolja nego što je bila.

"Cjevovodni sistem na području grada mora se staviti pod kapu 'Vodovoda', jer je to preduzeće koje se bavi tim i to je isključivo njegova djelatnost. Do sada na seoskim područjima se nije znalo ni ko plaća ni ko naplaćuje vodu, a s ovim će se to sve uspješno riješiti", rekao je Mirošljević.

Prethodni dan je usvojena odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada za 2017. Prema ovoj odluci, stopa za oporezivanje nepokretnosti iznosiće 0,20 odsto od procijenjene vrijednosti nepokretnosti, s tim da poreska stopa na nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi 0,10 odsto.

Na današnjoj sjednici raspravljalo se, između ostalog, o Odluci o finansiranju političkih stranaka iz budžeta grada, kriterijumima i uslovima za raspodjelu sredstava za rad klubova odbornika i odbornika koji nisu u sastavu klubova odbornika.

Svađa u Skupštini: Dječak i Mesi

Milenko Jaćimović, nezavisni odbornik, komentarisao je kako su u Skupštini neki koji ne znaju šta je posao odbornika, gdje se Draško Stanivuković, odbornik PDP-a, osjetio prozvanim i odreagovao.

"Primijetio sam da me gospodin Jaćimović često proziva, kako sam neiskusan, mlad i da živim u izobilju, iako bi se prije po njegovom izgledu to moglo reći. On mene uvijek pita nešto i proziva, a kad ja hoću da odgovorim, njega nema na sjednici", rekao je Stanivuković.

Jaćimović je Stanivukoviću poručio da je bolje da ga ne provocira.

"Nemojte me vući da kažem nešto što ne želim. Neću da se nerviram, ti si dječak koji ne zna ništa dok mu neko ne javi. Lako je pričati i stalno se javljati, treba trajati 20 godina", rekao je Jaćimović i dodao kako i Mesi mijenja klubove i da ga niko zbog toga ne proziva.