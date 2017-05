Grad Banjaluka ponovo izgubio spor sa Radišićem

BANJALUKA – Grad Banjaluka ni žalbom pred Višim privrednim sudom nije uspio da poništi ugovor između firmi „Grand trade“ Mileta Radišića i „Niskogradnja“ Ljubomira Ćubića o kupoprodaji zemljišta vrijednog 5,5 miliona KM u banjalučkom naselju Obilićevo. Konačnu riječ o ovom slučaju daće Vrhovni sud RS kojem je Pravobranilaštvo RS, kao zastupnik Grada, već uložilo reviziju, saznaje portal Capital.ba.

Viši privredni sud u Banjaluci donio je 7. aprila presudu i odbacio žalbu Grada na presudu Okružnog privrednog suda kojom je odbijena njihova tužba protiv „Grand trade“ i „Niskogradnje“.

"Viši privredni sud u Banjaluci je na sjednici vijeća održanoj 7. aprila donio presudu kojom se žalba tužioca odbija i potvrđuje presuda Okružnog privrednog suda", potvrdili su Capitalu u Okružnom privrednom sudu u Banjaluci.

Istakli su i da je 8. maja u sud stigao zahtjev reviziju koju je Pravobranilaštvo RS, kao zakonski zastupnik Grada, podnio na odluku suda.

"Sud je izjavljenu reviziju dostavio suprotnoj strani radi davanja na odgovor, nakon čega će se cijeli spis dostaviti na dalji postupak Vrhovnom sudu RS", kazali su u ovom sudu.

Okružni privredni sud u Banjaluci donio je 19. oktobra prošle godine presudu kojom je odbacio tužbu Grada Banjaluka protiv firmi „Grand trade“ čiji je vlasnik Mile Radišić i „Niskogradnja“ koja je u vlasništvu Ljubomira Ćubića.

Grad je tužbom, koju je podnio još 2011. godine, tražio da se proglasi ništavim upis prava raspolaganja nad gradskim građevinskim zemljištem u Obilićevu firmi „Grand trade“, te da se poništi kupoprodajni ugovor između Radišića i Ćubića, odnosno ospori vlasništvo Ćubićeve firme nad zemljištem koje je Grad Banjaluka 2003. godine dodijelio na korišćenje Miletu Radišiću, a ovaj prodao Ćubiću.

Grad tvrdi da „Grand trade“ nije ispoštovao uslove pod kojima mu je gradsko zemljište dodijeljeno na korišćenje, što je i sud potvrdio. Međutim, sud je naveo da ni Grad nije, u skladu sa zakonom, tražio da se Radišiću zbog toga oduzme pravo korištenja zemljišta, prije stupanja na snagu novog Zakona o građevinskom zemljištu iz 2006. godine.

Stoga, kako je navedeno u presudi, gubitak prava korišćenja zemljišta nije nastupio po sili zakona, jer „Grand trade“ nije ispoštovao rokove, već je Grad morao da podnese zahtjev nadležnom organu kojim bi tražio da se Radišiću oduzme pravo korišćenja i zemljište vrati njima.

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o građevinskom zemljištu, Radišić je pravo korištenja zemljišta pretvorio u pravo raspolaganja, a zatim je stupanjem na snagu Zakona o stvarnim pravima, na osnovu ugovora o kupoprodaji, „Niskogradnja“ upisana kao vlasnik spornog zemljišta.

Sud je naveo i da je Grad tek nakon što je to sve urađeno, zatražio od Geodetske uprave da Radišiću oduzme pravo korištenja zemljišta što je RUGIP odbio, uz obrazloženje, da je Grad propustio priliku da to uradi dok su postojali zakonski uslovi za to, odnosno dok nije stupio na snagu novi Zakon o građevinskom zemljištu iz 2006. godine.

Sud dalje navodi da je, na osnovu toga, Radišić mogao da proda sporno zemljište te da je neosnovana tužba Grada protiv obje firme.

Pravobranilaštvo RS – Sjedište zamjenika u Banjaluci je tražilo da im, u slučaju da izgube spor sa „Grand trade“, laktaška „Niskogradnja“ isplati 642.684 KM za sporno zemljište.

Međutim, sud je i taj zahtjev odbacio uz obrazloženje da je ta firma platila „Grand trade“ kupoprodajnu cijenu za sporne nekretnine.

Sporna tri duluma zemlje u Obilićevu, koja su bila predmet spora, ključna su za početak priče o izgradnji poslovne zgrade firme „Grand trade“ u centru Banjaluke, jer su prodata za tačno onoliko novca koliko je Radišič trebao platiti Gradu Banjaluka za 27 duluma u centru grada.

(Capital.ba)