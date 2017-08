Imenovanje gradskog arhitekte u septembru

BANJALUKA - Očekujem da u septembru bude imenovanje gradskog arhitekte, rekao je danas gradonačelnik Igor Radojičić.

Kako je pojasnio, imenovanje ovog stručnjaka uklopiće se i s imenovanjem novog savjeta urbanističkog plana, jer će grad uskoro raspisati novi međunarodni tender za izradu urbanističkog plana i trenutno rade na novim smjernicama.

"Prije tri godine Skupština grada je donijela odluku o izradi novog urbanističkog plana, jer je stari iz 1975. godine. Tri godine su trajale žalbene procedure i dobili smo konačno rješenje, postupak je poništen kompletan i krećemo ispočetka", naglasio je Radojičić.

Osim ova dva imenovanja, gradonačelnik očekuje i da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da bude gotova i izrada etalona za grb grada.

"Odluka Skupštine grada je usvojena, Statut je promijenjen, a očekujem da bismo do kraja ovog mjeseca ili najkasnije do 10. ili 15. septembra mogli imati urađen etalon i da se onda krene s aplikacijom postavljanja grbova i zastava", zaključio je Radojičić.

Što se tiče rekonstrukcije Parkića, istakao je da po tom pitanju treba nastaviti u dva pravca.

"Jedan je dio od Gradske uprave do Narodnog pozorišta RS, a drugi se odnosi na pravac od stare autobuske stanice do čuvene rupe, gdje je predviđeno jedno moderno rješenje i u toku je izrada nacrta regulacionog plana", objasnio je on.

Prema njegovim riječima, cijelo područje bi trebalo doživjeti transformaciju, najprije stara autobuska stanica, a onda "Krašov" parking.

"Tu ima puno posla u narednim godinama i ovo je samo jedna mala zona koja će obuhvatiti i Parkić, dio između hrama Hrista Spasitelja i spomenika banu Milosavljeviću sa šetališnom zonom, biće postavljena česma koja će biti dobijena na konkursu, vjerovatno studentskom, i možda solarno drvo, koje smo dobili kao donaciju", istakao je Radojičić.

Na Socijalnoj karti, koja je posljednji put izrađena 2008. godine, nije rađeno nešto novo, bilo je, kako kaže on, više ideja i prijedloga, a neka posebna sredstva za izradu te studije ili projekta nisu odvajana ove godine.

Počela izgradnja kanalizacije u Petrićevcu

Izgradnja kanalizacije u mjesnoj zajednici Petrićevac, čija je vrijednost veća od 40.000 KM, počela je juče, a početak je ozvaničio gradonačelnik Igor Radojičić.

"Riječ je o nastavku izgradnje kišne kanalizacije, koja je ranije rađena u Ulici Ivana Kukuljevića. Padavinske vode su se zbog neriješenog ispusta u recipijent skupljale u privatne parcele", pojasnio je Radojičić.

Dodao je da je cilj Gradske uprave da u narednom periodu u MZ Petrićevac u dogovoru s društveno odgovornim kompanijama izgradi i dječje igralište, te da postoji potreba i za objektima društvene namjene, kao što je ambulanta, koja je sada u veoma lošem stanju.

Prema njegovim riječima, Gradska uprava razmatra da se uđe u projektovanje jednog od nekoliko predviđenih društvenih objekata.