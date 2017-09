Jedino naselje u Banjaluci bez dječijeg igrališta

BANJALUKA - Mališanima naselja Lauš nedostaje prostor za igru i igralište im je prijeko potrebno. Zemljište u Ulici Vladimira Rolovića, koje je predviđeno za gradnju igrališta sa društveno odgovornim kompanijama, je u vlasništvu grada, te se traži kompanija koja bi finansirala gradnju.

Mještanin Lauša kaže da su skoro sva naselja u Banjaluci dobila nova dječja igrališta osim Lauša, gdje djeca nemaju ni ljuljaške.

"Prvi park u kojem se mogu igrati je onaj na Bulevaru i to je sramota. Sve i jedna vlast od rata naovamo obećavala je izgradnju igrališta za djecu, ali do danas ništa. Odbornici s Lauša koji su u Skupštini grada ne potenciraju to pitanje i žalosno je da ih niko ništa ne pita", rekao je ovaj mještanin.

Aleksandar Petković, odbornik SDS-a u Skupštini grada, rekao je da je ranije postavljao pitanje u Skupštini o dječjim igralištima u ovom naselju, te da je rečeno da će se graditi u Ulici Vladimira Rolovića, ali da je bilo sporno vlasništvo zemljišta.

"Građevnisko zemljište je čisto, ono je na gradu i nije mi jasno zbog čega se ne radi, dok je na drugim mjestima problem što nije riješeno imovinsko pitanje, jer se radi o privatnim vlasništvima", rekao je Petković.

Dodao je da se nada da će se aktivirati i ostali odbornici s Lauša koji su u vlasti, te da će ih on lično podržati.

Nebojša Matić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Lauš 1, kaže da je Lauš veliko naselje koje nema većeg i ozbiljnijeg igrališta, s klackalicama i ljuljaškama za najmlađe, te da su imovinski odnosi u Ulici Vladimira Rolovića riješeni.

"Dječje igralište sa društveno odgovornim kompanijama je planirano da se gradi u Ulici Vladimira Rolovića. Imamo projekat za to i sve elemente za igralište, sad čekamo na društveno odgovorne kompanije", rekao je Matić.

Petar Bilčar, v.d. načelnika Odjeljenja za komunalne poslove, rekao je da je zemljište u vlasništvu grada i da su trenutno u procesu pronalasku društveno odgovorne kompanije za izgradnju igrališta na toj lokaciji.

"Nemamo zainteresovanih donatora za tu lokaciju i za Lauš uopšteno, što nam predstavlja veliki problem. Pored Starčevice, Lauš i Lazarevo su nam prioriteti. Razgovarali smo s Raiffeisen bankom, ali su oni odustali", rekao je Bilčar.