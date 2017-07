Još nema prijava na konkurs za direktora Banskog dvora

BANJALUKA - Na konkurs za direktora Kulturnog centra Banski dvor, koji je u toku i koji ostaje otvoren do 19. jula, do sada nije bilo prijava, potvrđeno je "Nezavisnim" iz Gradske uprave Banjaluka.

"Iako su se u nekim medijima pojavile informacije da konkurs traje do 5, odnosno do 7. jula, to nije tačno jer isti ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u nekom javnom glasilu, odnosno od sutra, kada izlazi u 'Službenom glasniku RS'", potvrđeno je u Gradskoj upravi.

V.d. direktora trenutno je Mladen Matović, kompozitor i profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.