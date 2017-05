BANJALUKA - Zbog planiranih radova na elektromreži bez struje danas će od osam do 11 časova biti dijelovi naselja Blagojevići, Grujići i Kasapovići, a od 8.30 do 14 časova dio naselja Ljubačevo.

"Struje od devet časova do 11.30 neće imati dijelovi naselja Lauš i Pobrđe, dok će od 11.30 do 14 časova bez struje biti dio Ulice dr Jovana Raškovića. U vremenu od devet do 14 časova struje neće imati dijelovi naselja Gajići, Motike, Karanovac i Kola", saopšteno je iz "Elektrokrajine".