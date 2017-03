Kaskader Nemanja Mihajlović: Svjetski prvak iz Banjaluke

BANJALUKA - Banjalučanin Nemanja Mihajlović, jedini profesionalni stunt vozač u Bosni i Hercegovini, kaže da mu ovaj ekstremni sport - slobodni stil akrobatske vožnje motocikla pruža osjećaj slobode i superiornosti.

"Obična vožnja mi služi da se transportujem sa mjesta na mjesto. Kada vozim, kada treniram, osjećam se slobodno, osjećam se superiorno, jer radim nešto što niko drugi ne može, bar ne kod nas, ali taj osjećaj slobode, to je nešto posebno. Mozak isključi sve ostale misli i ostaje samo motor i kontrola nad motorom i to je pravi odmor", ispričao je Nemanja Mihajlović za Anadolu Agency (AA).

Za neke je ovaj sport - hobi, ali se ovaj dvadesetšestogodišnji Banjalučanin stuntom bavi profesionalno. Počeo je prije šest godina, a 2013. godine otišao je na prvo takmičenje, Evropsko prvenstvo.

"Počelo je davno na biciklu, dobio sam CD od prijatelja iz Crne Gore, jer tada nije bilo interneta kod nas, na kojem su bili američki huligani na motorima koji su divljali autoputevima. Zainteresovalo me to, počeo sam na biciklu da učim, kasnije sam kupio motor, počeo na motoru, tad je nekad došao i internet kod nas tako da sam shvatio da je stant ustvari sport, postoje takmičenja i polako počeo učiti trikove na ograničenim prostorima, na parkinzima", prisjetio se Mihajlović.

Na prvo takmičenje otišao je iako nije bio siguran da li je spreman i da li će ostvariti bilo kakav rezultat. Titula evropskog prvaka iznenadila je i njega i druge, a nakon nje uslijedilo je učešće u Evropskom kupu.

"Kad sam stigao do pola kupa, ostalo mi je dva takmičenja do kraja, organizovano je Svjetsko prvenstvo u Plovdivu u Bugarskoj i odlučio sam da prekinem kup i pojavim se na Svjetskom prvenstvu. Malo sam se više posvetio treninzima i osvojio i Svjetsko prvenstvo 2014. godine", kaže on.

Poslije ove titule odlučio se da pređe u jaču klasu, jer je postao svjetski prvak u klasi do 500 kubika. Jači motor kupio je 2015. godine.

"Čak dvije godine nakon kupovine navikavam se na njega, još uvijek nemam tu sigurnost koju sam imao na manjem motoru i nadam se da ću je uskoro steći i da će krenuti bolji rezultati", rekao je on.

Porodica ga kaže podržava u svakom smislu, a tokom svih godina ispričao je da je povreda bilo, ali ne i "preozbiljnih".

"Hvala Bogu nisam nikada ležao u bolnici, bilo je tu nekih sitnih lomova. Meni su najgore poderotine jer kada pri velikoj brzini ne nosite zaštitnu opremu i padnete, onda su posljedice katastrofalne pa tu ide tri do četiri mjeseca oporavka, ali ništa strašno i ništa zabrinjavajuće što bi me moglo koštati kasnije u životu", kaže on.

Drugim vozačima koji žele da nauče sve trikove koje on zna poručio je da nipošto ne rade akrobacije u saobraćaju, na javnim mjestima gdje mogu ugroziti druge i sebe.

Mihajlović je zubni tehničar, zaposlen u banjalučkom Domu zdravlja. Mirnija varijanta zaposlenja i stunt vožnja pružaju mu balans u životu. Treninge redovno izvodi na parkingu u kampusu Univerziteta u Banjaluci. Drugim vozačima koji žele da da nauče sve trikove koje on zna poručio je da nipošto ne rade akrobacije u saobraćaju, na javnim mjestima gdje mogu ugroziti druge i sebe.

"Uvijek mogu doći ovdje u kampus gdje treniram tako da savjet, pomoć, šta god treba - od mene mogu da dobiju", kaže on.

Za uspjeh u ovom ekstremnom sportu kaže da je najvažnija upornost.

"Najvažnije je posvetiti se maksimalno i trenirati, ne štediti ni sebe ni motor, i to je to. Nositi zaštitnu opremu na svakom teningu, jer obično se nesreće događaju kada ne nosimo zaštitnu opremu, to tako hoće", rekao je Mihajlović.

U pitanju je jako skup sport, kojim se teško baviti bez sponzora.

"Znate već gorivo i motor sami po sebi su skupi, pa zamislite, motor se konstantno kvari zbog agresivne vožnje ili zbog padova, zaštitna oprema, putovanja na takmičenja, tako da jako je skup sport", kaže on.

Zahvaljujući godinama iskustva, sada manje kvarove ponekad može riješiti sam, ali probleme vezane za mašinu ostavlja profesionalcima.

Nemanja Mihajlović osim samih trikova, uvijek pokušava i da na motoru izvede nešto novo, a od najneobičnijih stvari u kojima je uspio izdvojio je vožnju po snijegu protekle zime na planini Manjača.

"Dugo sam razmišljao šta bih mogao uraditi, a da neko do sad nije to uradio. Moj plan je bio penjanje uz ski stazu i dvadesetak dana prije ostvarenja ovog cilja Mark Markes, svjetski šampion u Moto GP-u je odradio penjanje uz ski stazu tako da je moja ideja propala. Odlučio sam da pokušam nešto drugo da vozim kroz nepripremljenu snježnu stazu, odnosno kroz duboki snijeg. Do zadnjeg trenutka nisam znao šta da očekujem i nisam znao da li će motor ići kroz snijeg, ali ispostavilo se da je sve u redu, da sam dobro napravio gume i uspio sam", rekao je Mihajlović.

Na pitanje da li i u budućnosti planira ovakve neobične podvige, odgovorio je potvrdno, ali je planove zadržao za sebe kako bi bili iznenađenje.