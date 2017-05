Konkurs za osnovce o zaštiti voda

U okviru projekta "Sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas" otvoren je konkurs za sve osnovne škole banjalučke regije na temu zaštite voda. Konkurs je otvoren do 22. maja, do kada učenici mogu poslati svoje radove.

Projekat realizuju preduzeće "Vodovod" i Centar za životnu sredinu, a podržava ga Ambasada Švajcarske u BiH.

Učenici od prvog do trećeg razreda odgovaraju crtežima, učenici od četvrtog do šestog literarnim radovima, dok učenici od sedmog do devetog razreda na ovu temu odgovaraju izradom mašine, makete ili nekog inovativnog sistema koji bi bio u službi zaštite voda.

Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu rekla je da se razvojem i podizanjem svijesti mlađih generacija stvara podloga za očuvanje naših voda u što prirodnijem stanju. Svečana dodjela nagrada za najbolje pristigle radove biće 31. maja u krugu Fabrike vode u Novoseliji, a stručni žiri će izabrati po tri pobjednička rada iz svake uzrasne kategorije i uručiti vrijedne nagrade.