Ledenice vrebaju s krovova

BANJALUKA - Brojne ledenice na olucima i krovovima stambenih, ali i poslovnih objekata, ugrožavaju bezbjednost pješaka u gradu na Vrbasu.

Banjalučanka Tatjana Cucek kaže da bi ovaj problem trebalo da bude riješen prije nego što neko bude ozbiljno povrijeđen.

"To stvarno nije šala. I sama ponekad zaboravim da obratim pažnju na to ima li ih na krovovima, a isto može da se desi i drugima, pogotovo djeci, i da dođe do nesreće", rekla je ona.

Učenica Suzana Tubić kaže da je roditelji često upozoravaju da obrati pažnju na ledenice, te da ponekad pređe na drugu stranu ulice da bi ih izbjegla.

"Svakodnevno prolazim pored zgrada s kojih ledenice nisu očišćene i nije mi svejedno. Ogromne su i opasne", dodala je ona.

Iako u Gradskoj upravi navode da su snijeg i led sa krovova poslovnih i stambenih objekata dužni da uklanjaju vlasnici i korisnici zgrada, većina njih to ne radi, jer, kako tvrde, nisu ni znali da je to njihov posao.

U prodavnici obuće "Alpina" i butiku "Swiss Time", koji se nalaze u istoj zgradi, kazali su da nisu čistili led s krova jer ih niko na to nije upozorio, a nisu ni znali da je to njihova dužnost. Kazali su da ledenice prijete s krovova još od subote.

"Iznad nas se nalazi stan i stvarno ne znam ko treba da se pobrine za to, ali mi svakako upozoravamo naše kupce koji uđu u butik da se pripaze prilikom izlaska", rekla je jedna od prodavačica.

U Gradskoj upravi poručili su da se kazne za fizička lica kreću od 100 do 1.000 KM, a za pravna lica od 500 do 7.000 KM.

"Od početka godine nije bilo izricanja kazni po ovom osnovu, a komunalni policajci na terenu upozoravaju vlasnike i korisnike poslovnih prostora i zgrada na obavezu uklanjanja snijega i leda, te naknadno kontrolišu poštovanje naloženih mjera", istakli su u Gradskoj upravi.