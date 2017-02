Medvjed na banjalučkom izletištu?

BANJALUKA - Na poznatom banjalučkom izletištu Trešnjik, primjećeni su otisci šape medvjeda. Fotografije nam je poslao vjerni čitalac Nezavisnih novina.

Lovci koje smo kontaktirali da nam potvrde autentičnost fotografije su potvrdili da se radi o medvjedu, ali kažu da to nije čudno za ovo doba godine, jer je medvjed zbog iznenadnog otopljenja ustao iz zimskog sna i krenuo u potragu za hranom.

Takođe, napominju da medvjedi u ovo doba godine nisu agresivni jer nemaju mlade koje moraju štititi.

Kako se ponašati ukoliko naiđete na medvjeda?

Budite razumni

Uzimite u obzir da je medvjed u prirodi na "domaćem terenu", tako da trebate paziti kako se ponašate. Medvjedi su uvijek u potrazi za hranom i instiktivno pokušavaju dobiti što više hrane sa što manje truda. Ako šetate/planinarite u skupinama male su šanse da ćete sresti medvjeda jer oni bježe od buke. Ako možete idite otvorenim stazama i izbjegavajte šume jer to povećava šansu za susret sa medvjedom, a to ne želite. Svoju hranu držite u vrećicama koje ne ispuštaju miris, a ako kampujete onda morate oko svog kampa postaviti mirise koji drže medvjede podalje od vašeg kampa. Ne koristite pastu za zube, odjeću u kojoj ste kuhali ili bilo šta što bi moglo dovesti medvjeda do vašeg kampa.



Ako ugledate medvjeda

U slučaju da ugledate medvjeda u daljini, morate ostati smireni i ne privlačiti pažnju. Lagano se povucite unazad. Ne pokušavajte pogodite medvjeda kamenom ili neke tako glupe stvari.

Najveća opasnost prijeti ako je ženka sa svojim mladuncima u pitanju, jer će ona uvijek stati u odbranu svojih mladih. Problem nastaje ako ugledate medvjeda blizu, na 100, 200 m. Sa sobom biste trebali imati biber-sprej protiv medvjeda. Morate ostati pribrani jer panika sigurno ne ide u vašu korist. Dajte doznanja medvjedu da nećete biti lagan plijen. Pokušajte izgledati što veći. U slučaju da medvjed krene ka vama i uvidite da ste postali njegov plijen onda najbolja stvar koju možete uraditi jeste da bacite svoj ruksak, medvjed bi trebao stati da ga onjuši i to će vam dati nekoliko dragocjenih sekundi da pobjegnete. Ako dođe do bliskog kontakta upotrijebite svoj biber-sprej ili planinarskim štapovima gađajte osjetljiva mjesta kao što su oči, nos ili lice.

Veće su šanse da ćete doživjeti saobraćajnu nesreću, da ćete umrijeti od uboda pčele, nego da vas ubije medvjed. Ali ipak postoje neke šanse zato trebate biti pripremljeni. Najbitnije je da ne počnete paničariti i bježati jer sigurno ne možete trčati brže od medvjeda. Držite oči širom otvorene.



Navikavanje medvjeda na prisustvo ljudi

Svaki put kada posjetite mjesto gdje ima medvjeda vi ih na neki način navikavate da žive sa ljudima, jer ostavljate svoj miris i utisak da ste bili tu. Nažalost, neki ljudi to rade na pogrešan način. Npr.: ostave red čokolade iza sebe ili pola sendviča u kanti za smeće kod planinarskog doma. Tako medvjed dobiva osjećaj da je to mjesto dobro za lagano pronalaženje hrane. Tako oni drže medvjede blizu ljudi i to povećava šanse za susret sa medvjedom.



Torbice i vrećica

Da držite medvjede dalje od svoje hrane trebali bi ste koristiti vrećice sa kvalitetnim zatvaračem kroz koji se ne bi trebao osjetiti miris vaše hrane. Ako su u pitanju veće količine hrane onda možete nabaviti torbe koje načešće pored takvog zatvarača imaju i termo izolaciju da vaša hrana ostane topla.

Nn/planinarenje.ba