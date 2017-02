Mještani pojedinih prigradskih naselja autobus čekaju i po nekoliko sati

BANJALUKA - Mještani pojedinih gradskih naselja svakodnevno se suočavaju sa malim brojem autobuskih polazaka, zbog čega gube i do nekoliko časova čekajući prevoz do kuće, a neki od njih pješače kilometrima kako bi stigli na prvi autobus.

Građani smatraju da je potrebno da se uradi nešto povodom toga, jer su na čekanju izgubili previše vremena i strpljenja.

Miladin Maličević, predsjednik mjesne zajednice Česma, kazao je da u ovom naselju najviše problema s prevozom imaju stanovnici gornjeg dijela Česme.

"Naselje Česma je specifično po autobuskim linijama. Postoji nekoliko auto-prevoznika koji se usklađuju i pokrivaju autobuskom linijom veliki dio naselja. Postoji problem sa autobuskom linijom koja vodi prema gornjem dijelu Česme. U ovom dijelu naselja putnici na autobus čekaju tri časa, zbog toga đaci, studenti i zaposleni najviše ispaštaju", kazao je Maličević.

Mještani Motika već nekoliko godina traže da autobuska linija 13 P Motike ide češće. U dugogodišnjoj borbi još nisu uspjeli.

Linija 13 P Motike, prevoznika 'Pavlović turs', saobraća na 45 minuta do Motika, dok su linije do Petrićevca mnogo češće, zbog čega su tražili da autobusi produže tri stanice kako putnici ne bi morali pješice ići od Petrićevca do Motika.

Prema riječima Darka Todića, predsjednika Savjeta MZ Motike, zbog ovog nedostatka najviše ispaštaju radnici, ali i đaci koji pohađaju OŠ "Miloš Crnjanski" na Petrićevcu.

Udaljeni nekih 35 kilometara od grada mještani seoske mjesne zajednice Stratinska autobusku liniju do grada već godinama nemaju.

Jedini način da dođu do prve stanice javnog prevoza u Bronzanom Majdanu jeste organizovani prevoz kombijem, koji vozi jedan od mještana.

Sretko Kondić, predsjednik Savjete ove mjesne zajednice, kazao je da je linija javnog prigradskog prevoza posljednji put ovim mjestom saobraćala prije nekih sedam godina.

"Prestanak saobraćanja autobuske linije doveo je do velikog broja preseljenja stanovništva u grad, a oni mještani koji su ostali da živi ovdje moraju da presjedaju i nekoliko puta kako bi stigli do grada ili se snalaziti kako znaju i umiju", dodao je Kondić.

Slaviša Sandić, v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve, kazao je da u pojedinim naseljima postoji mogućnost uvođenja eksperimentalne linije.

"Imamo u svojoj odluci da uvodimo eksperimentalne linije i vršimo brojanje putnika. Ako se pokaže da postoji ekonomska opravdanost, biće uvedena linija ili novi polazak. Ali najčešće se pokaže da tu nema opravdanosti pa mi ne možemo tražiti od prevoznika da uvede te dodatne polaske ili nove linije", rekao je Sandić.