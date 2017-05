Motike i Pavlovac bez struje

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 17 časova biti dio naselja Motike, a od osam do 11.30 i dijelovi naselja Pavlovac i Saračica.

Od 8.30 do 11 časova struju neće imati dijelovi naselja Srpski Milanovac, Drakulić i Rakovačke Bare, a dio Ulice vladike Platona od 8.30 do 14 časova. Bez struje će od devet do 13 časova biti dio Ulice Sime Matavulja, a od 11.30 do 14 časova i dio naselja Kuljani.

"Dio Ulice Branka Koščice i dijelovi naselja Priječani i Gajići, struju neće imati od devet do 14 časova", saopštili su iz "Elektrokrajine".