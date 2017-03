"Mozaiku prijateljstva" potrebni volonteri

BANJALUKA - Udruženju "Mozaik prijateljstva" potrebni su volonteri za humanitarnu akciju "Budimo humani", koja ima za cilj prikupljanje hrane i higijenskih potrepština u tržnim centrima za najugroženije sugrađane.

"Akcija će se sprovoditi petkom i subotom od 12 do 20 časova. Radiće se u dvije smjene od 12 do 16 i od 16 do 20 časova. Volonteri su nam potrebni do sredine aprila. Molimo sve ljude koji su spremni pomoći da nam se jave na brojeve telefona 051/962-832 i 063/045-929", kazali su u Udruženju.