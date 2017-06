Mrtav pas u kesi u parku ''Petar Kočić''

BANJALUKA - Jedan Banjalučanin zabilježio je jutros zastrašujuće fotografije u parku Petar Kočić. Pored fontane u centru grada neko je u kesi odložio mrtvog psa. Fotografije je postavio na svojoj Fejsbuk stranici napisavši kratko “Banjaluka, jutros”, a jako brzo su uslijedili i brojni komentari revoltiranih Banjalučana.

Za sada nije poznato da li je nesrećni pas ostavljen u parku uginuo ili je možda ubijen.

U ovakvim slučajevima, ako se utvrdi krivica, na počinioce se primjenjuje Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, koji u zavisnosti od težine učinjenog djela predviđa novčane kazne, dok Krivični zakon predviđa i kazne zatvorom. U Republici Srpskoj navčane kazne se kreću u rasponu od 100 KM do 12.000 KM, dok na nivou BiH one su od 30 KM do 10.000 KM.

Uz pomoć snimaka sa nadzornih kamera, trebalo bi da se lako utvrdi počinilac ovog gnusnog nedjela.