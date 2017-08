Novi režim saobraćaja smanjuje gužve kod Narodne skupštine

BANJALUKA - Novi režim kretanja autobusa na republičkim linijama stupa na snagu danas, a ovim rješenjem smanjiće se saobraćajne gužve koje stvaraju autobusi na stajalištu kod Narodne skupštine RS.

Ovo rješenje predstavlja korekciju trasa kretanja autobusa kroz grad na određenom broju republičkih linija.

"Izmjene trasa se odnose na autobuse iz Gradiške, Srpca, Prijedora, Blaškog, Slatine i drugih republičkih linija, kojima će biti omogućeno da dođu do zgrade Administrativnog centra Vlade RS, odnosno do Ulice olimpijskih pobjednika i da se ulaz/izlaz putnika vrši na stajalištu kod PMF-a. Takođe, autobusima iz smjera Kotor Varoša će biti omogućeno da preko mosta Venecija i Gundulićeve ulice dođu do Ulice olimpijskih pobjednika, zatim ka zgradi Vlade RS te desno do terminala Malta", rekli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Za stanovnike grada neće doći do promjena i trase ostaju nepromijenjene na prigradskim linijama grada, odnosno Potkozarje, Verići, Piskavica, Dragočaj, Gradina i autobusi će nastaviti da saobraćaju po postojećim trasama.

Takođe, u potpunosti razumijevajući svakodnevno gravitiranje stanovništva najbližih susjednih mjesta ka Banjaluci i to Trna, Laktaša, Omarske, Lamovite i Čelinca, i autobusima na ovim linijama se neće mijenjati trasa, odnosno i dalje će biti omogućeno saobraćanje kroz centar grada.