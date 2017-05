BANJALUKA - Saobraćaj za vozila u Ulici Branka Morače, na dijelu Zelenog mosta, uključujući i most, do Ulice Miloša Obilića biće obustavljen do 30. juna zbog investicionog održavanja mostova.

Saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila, osim za stanare Ulice Branka Morače, na dijelu od Kozarske ulice do Zelenog mosta.

Za vrijeme izvođenja radova prelazak preko Zelenog mosta biće omogućen samo za pješake.