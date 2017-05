Obustava saobraćaja u Banjaluci 26, 27. i 28. maja

BANJALUKA - Zbog održavanja manifestacije Moto fest Banjaluka 2017, biće obustavljen saobraćaj u pojedinim ulicama.

Od 07.00 časova 26.maja do 08.00 časova 28.maja biće zatvoren dio Bulevara cara Dušana, od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice Đure Daničića;

Od 18.00 časova 26.maja do 08.00 časova 27.maja motorna vozila neće moći saobraćati na dijelu Bulevara cara Dušana, od zgrade Ekvator do Ulice Teodora Kolokotronisa; u dijelu Ulice Teodora Kolokotronisa, od Bulevara cara Dušana do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića; u dijelu desne saobraćajne trake Ulice Teodora Kolokotronisa, od Ulice Patre do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića (gledano iz smjera kružnog toka);

27. maja od 18.00 časova 08.00 časova narednog dana biće zatvoren dio Bulevara cara Dušana, od zgrade Ekvator do Ulice Teodora Kolokotronisa; u dijelu Ulice Teodora Kolokotronisa, od Bulevara cara Dušana do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića; u dijelu desne saobraćajne trake Ulice Teodora Kolokotronisa, od Ulice Patre do Ulice patrijarha Makarija Sokolovića (gledano iz smjera kružnog toka).