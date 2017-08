Obustava saobraćaja u Ulici Teodora Kolokotronisa

U Ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Ulice Patre (kružni tok) do Bulevara cara Dušana, danas od 17 časova do sutra u sedam časova, te sutra od 17 časova do nedjelje do devet časova biće obustavljen saobraćaj.

Razlog obustave je održavanja međunarodnog moto-skupa.

Takođe, danas i sutra na parkiralištu u Ulici Zdravka Čelara, kao i na parkiralištu kod tvrđave Kastel neće biti moguće parkiranje jer će ova parkirališta biti stavljena u funkciju održavanja navedenog događaja.

Organizator moto-skupa je Moto-klub "Istok" Banjaluka.