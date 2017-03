Obustava saobraćaja u centru Banjaluci zbog protesta radnika "Željeznica"

BANJALUKA - U centru Banjaluke danas će biti obustavljen saobraćaj zbog protesta koje organizuju sindikati preduzeća "Željeznice Republike Srpske".

Saobraćaj će biti obustavljen od 10.30 do 15.00 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, te u Ulici Mladena Stojanovića, od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Trive Amelice, saopšteno je iz banjalučke gradske uprave.

Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja obavljaće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Predsjednik Sindikata željezničara Milijan Marković rekao je Srni da će radnici sa željezničke stanice iz Doboja u 8.00 časova krenuti autobusima za Banjaluku, a da je okupljanje planirano na banjalučkom Trgu Krajina od 11.00 časova.

Sa Trga Krajine slijedi mirna protestna šetnja do Parka "Mladen Stojanović", gdje će se okupljenima obratiti neko od sindikalnih predstavnika.