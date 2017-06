Odgođena deložacija Glišića u Banjaluci: Vlasnik FK Džaja pustio pse na policajce

BANJALUKA – U banjalučkom naselju Vrbanja opet je odgođena deložacije porodice Milivoja Glišića, vlasnika "FK Džaja".

"Ovo je već treći propao pokušaj deložacije nakon pravosnažne sudske presude. Država ovim samo pokazuje svoju nemoć" poručio je Admir Čavka, predsjednik FK "Jedinstvo" .

Milivoj Glišić kaže da su se jedva izborili da sačuvaju živu glavu nakon drame koja se odigrala, te da su se borili svim raspoloživim sredstvima da sa sačuvaju kuću u koju su toliko sredstava uložili. Nada se da je pokušaj treće deložacije i poslednji jer je kako tvrdi u martu dobio novo rješenje od RUGIP-a kojim će moći dokazati svoje pravo na kuću. U predhodnom rješenju, kako kaže, nije u obzir uzet postojeći objekat, koji je on gradio. Očekuje da ċe to potvrditi i sud te da će se drama okončati do kraja narednog mjeseca.

Kako javlja novinar "Nezavisnih", deložaciji je prisustvovao veliki broj policajaca i higijeničarska služba, jer je Glišić pustio pse, što je onemogućilo prilazak kući.

Prema riječima očevidaca Glišić je i ovaj put rekao da će svoj dom braniti, a navodno je oko kuće postavio bodljikavu žicu i plinsku bocu.

Pripadnici MUP-a RS novinarima su zabranili pristup kući i na taj način onemogućili pripadnicima medija da rade svoj posao.

Pravna bitka duga sedam godina

Milivoje Glišić je otac pjevača Dade Glišića. Nakon sedam godina pravne bitke, brojnih međusobnih optužbi, krivičnih prijava, pa čak i prijetnji, danas se treba staviti tačka na spor između banjalučkog kluba FK Jedinstvo na jednoj i FK Džaja i porodice poznatog banjalučkog muzičara Dade Glišića na drugoj strani.

Kako je ranije najavljeno za danas je zakazana prinudna deložacija sa imovine u Vrbanji.

FK Jedinstvo na svojoj strani imao prvostepenu, drugostepenu, a zatim i presudu Vrhovnog suda RS, ali je odlukom Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove RS (RUGIP) obustavljeno izvršenje, te je ova pravna zavrzlama dobila potpuno novu dimenziju.

Tvrdili da su žrtve kriminala i korupcije Dok su u "Jedinstvu" isticali da su iscrpljeni svi pravni lijekovi i da je odavno bilo vrijeme da se vrate na svoj posjed, u "Džaji", na čijem čelu se nalazi muzičarev otac Milivoje Glišić, tvrdili su da su žrtve korupcije i kriminala, a banjalučki pjevač je upozoravao da iz opreznosti "spava sa pištoljem".

Čavka: FK Džaja je ukrao našu imovinu

"FK Džaja je ukrao našu imovinu na kojoj su bespravno sve ovo vrijeme i nikada nisu dobili nikakvu dozvolu za korištenje našeg stadiona što su potvrdile sve sudske instance. Suprotna strana je pokušala na svaki način da izbjegne izvršavanje sudske presude služeći se raznim glupostima, ali svemu dođe kraj. Naša djeca će nastaviti tradiciju koja je počela davne 1936. godine jer se FK Jedinstvo vraća kući", naveli su na prošloj deložaciji, koja je bila u oktobru 2016. u FK Jedinstvo.

Predsjednik kluba Admir Čavka, podsjetio je tada da su im FK Džaja i Glišić samovoljno uzurpirali imovinu početkom 1994. godine i tu boravili sve do 2009, kada su ih prvi put tužili, kao i da je FK Jedinstvo, "jedan kroz jedan" vlasnik sporne imovine još od 1953. godine kada su je dobili na poklon od jednog mještanina.