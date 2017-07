Odstrijeljen medvjed u Rekavicama

BANJALUKA - Odstrijeljen je medvjed koji je, prije desetak dana, zaklao dvije ovce i rasturio nekoliko košnica na imanju Čikića u Rekavicama, a prekjuče se nameračio i na čovjeka. U hajci su bili su i lovci i Rekavičani.

Ni danas, dok je trajala hajka, nisu htjeli pred kamere, ali su kratko prokomentarisali da strahuju da nije u pitanju samo jedan medvjed, nego više njih koji se spuštaju sa okolnih planina, i zbog suše, vrebaju izolovana domaćinstva.

“Ja imam kravu, ne smijem je izvesti vani zbog toga. Moram držati štalu otvoreno, da bi joj bilo rashladno, jer je vruće, i tako. Imam pet košnica pčela, za koje se bojim da će ih porušiti”, rekao je Vojin Maksimović.

“Pomisli su tu, kod svakoga pomalo. Ima tu kuća koje su prilično odvojene od ostalih, nalaze se na rubu šume”, rekao Milorad Grbić.

U potrazi za hranom i vodom, medvjed se spuštao iz šume do kuća. Tu je u nedelju nabasao na Milu Kasapovića, koji je jedva izvukao živu glavu. Priznaje da i dalje nemirno spava. Jer ko zna da li je to medvjed koji je njega napao. I on je čuo da se priča da ih, ipak, ima više.

“Koga ne bi bio strah, bog vam zdravlja i veselja? Koga ne bi bilo? Čim nešto lupne, odmah se trgne čovjek, jer se ne može vjerovati”, rekao Mile Kasapović.

Lovci iz udruženja “Zmijanje” kažu da su dobili dozvolu nadležnih da odstrijele medvjeda jer ugrožava ljude i stoku. Njihovi lovci patroliraju ujutro i uveče da bi spriječili novu štetu, ali i moguće nove tragedije. Kažu, Manjača i Osmača su pune medvjeda, pa je neobično da se ovo i češće ne dešava.

(ATV)