Odzvonilo nelegalnim kablovskim instalacijama

BANJALUKA - Nelegalno postavljene instalacije dva gradska kablovska operatera u petak su uklonili gradski inspektori po nalogu Igora Radojičića, gradonačelnika.

Akcija je počela skidanjem instalacija kablovske kanalizacije preduzeća "Soft net" i "Trion tel" na Banjalučkom polju, u blizini poslovne zgrade "Euroherca".

Janko Kecman, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove, kazao je da je u petak po nalogu gradonačelnika naloženo hitno uklanjanje svih bespravno postavljenih instalacija kablovske kanalizacije.

On je pojasnio da je "Soft netu" još prošle godine naloženo da ukloni nelegalno postavljene instalacije, ali da su se oni oglušili o taj zahtjev, dok je "Trion tel", s druge strane, svoju opremu postavio u posljednjih mjesec dana.

Kecman je naglasio da je gradska inspekcija ovim preduzećima u srijedu naložila da u roku od 72 časa uklone nelegalno postavljene instalacije, ali da oni nisu ispoštovali nalog gradskih službi.

"Ovo je samo početak koordinisanih aktivnosti svih resornih gradskih službi, čiji je krajnji cilj sprečavanje bespravne gradnje u Banjaluci, bilo da je riječ o nelegalnoj kablovskoj kanalizaciji ili divljoj gradnji. Svi privredeni subjekti, o kome god da se radi, moraju da shvate da je takvo ponašanje nedopustivo i da će biti strogo sankcionisano. Dakle, ovakve akcije neće biti izuzetak, nego pravilo", rekao je Kecman.

Dodao je da će ove aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu.

"Nakon što smo dobili opomenu, angažovali smo firmu koja će to legalizovati jer u Banjaluci niko od operatera nema dozvolu za gradnju te nadzemne infrastrukture. Pokušali smo to legalizovati, ali nismo uspjeli jer ne postoji pravilnik koji to reguliše", naveli su iz firme "Soft net".

Iz "Trion tela" u petak smo ostali uskraćeni za komentar o ovoj akciji.

Građani kažu da su zadovoljni oštrijim inspekcijskim kontrolama, a nadaju se da će inspekcije više pažnje posvetiti i baznim stanicama.

"Nelegalna gradnja cvjeta i za pohvalu je što se radi na njenom suzbijanju. Voljela bih kada bi se neko ozbiljnije pozabavio i baznim stanicama koje se postavljaju skoro pa nekontrolisano i na svakom ćosku, pri čemu se stanovništvo sa veoma malih udaljenosti izlaže ovom vidu zračenja", kazala je Marija V.

Dodaje da je najveći problem što se dozvoljava postavljanje čak i u blizini škola, čime djeca kao veoma osjetljiva kategorija podliježu njihovom štetnom uticaju.

"Nadam se da će i one uskoro doći pod lupu inspekcija", kaže ova Banjalučanka.