Opozicija iznosi građanima svoje viđenje situacije

BANJALUKA - Poslanici Narodne skupštine RS iz opozicionih partija u ponedjeljak u 19 časova u Banskom dvoru u Banjaluci građanima će iznijeti svoje viđenje političke, ekonomske i demografske situacije u Republici Srpskoj.

"To je demokratska i normalna tribina sa građanima i to je nešto što poslanici treba da rade, da direktno komuniciraju s građanima i na taj način upoznaju ih o svom radu. To će biti dobar, miran i dostojanstven skup na kojem ćemo snagom riječi i naših argumenata govoriti o stanju u Republici Srpskoj", rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a i poslanik ove stranke u NS RS.

Osim Borenovića, građanima će se obratiti i poslanici SDS - SRS RS i NDP-a, a kako su ranije istakli, građanima će biti saopšteno sve ono što vlast ne dozvoljava da se stavi na dnevni red Narodne skupštine Republike Srpske - od revizorskih izvještaja, do stanja u javnim preduzećima, Fondu PIO, demografiji, itd.

"Dođi na Skupštinu naroda i saznaj istinu o režimu", navodi se u pozivnici na ovaj skup.

Inače, ove skupove opozicija organizuje zbog toga što Vlada RS još nije odgovorila na interpelaciju iz jula ove godine.

Ta interpelacija bavi se ekonomskim stanjem, dugom, budžetom, propašću pojedinih banaka, itd. Nakon ovoga opozicija je uputila još jednu interpelaciju koja se tiče stanja u Fondu PIO i Fondu zdravstvenog osiguranja, a pored toga najavljene su još i interpelacije u vezi sa stanjem u javnom preduzeću i demografskim problemima.

Iz Vlade RS još ranije su istakli da neće dati odgovore na pitanja opozicije jer su ti dokumenti toliko loše napisani da ne zaslužuju odgovor, a nakon toga istakli su da skupštine naroda i javne tribine koje organizuje opozicija neodoljivo podsjećaju na plenume građana u Federaciji BiH, koji su se održavali nakon velikih protesta.