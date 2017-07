Pet školskih zubara radi i za raspust

BANJALUKA - Pet stomatoloških ambulanti u osnovnim školama, od ukupno sedam na području grada Banjaluka, mališanima su na usluzi i za vrijeme raspusta.

Tokom raspusta rade ambulante u OŠ "Ivo Andrić", "Sveti Sava", "Georgi Stojkov Rakovski", "Branko Radičević" i "Borisav Stanković".

U toku školske godine djeci su na raspolaganju još i ambulante u osnovnim školama "Zmaj Jovina" i "Dositej Obradović".

"Za vrijeme školske godine ponedjeljkom i utorkom radimo prvu smjenu od osam časova do 13.30, a srijedom i četvrtkom drugu smjenu od 13 do 19 časova. Petkom vršimo skidanje karijesa ili takozvanu fluorizaciju zuba učenicima od prvog do trećeg razreda u našoj školi i na terenu u školama 'Miloš Crnjanski' i 'Jovan Cvijić'", ističe Vesna Miljević, stomatolog u OŠ "Ivo Andrić".

Prema njenim riječima, tokom raspusta interes za njihove usluge se povećava jer tada ambulante u dvije škole prave pauzu.