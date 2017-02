BANJALUKA - Grad i Grupacija Svjetske banke u sklopu projekta "Life", koji finansira britanska ambasada, zajednički rade na regulatornoj reformi administrativnih procedura, privlačenju investitora i stvaranju boljih uslova.

Cilj projekta je da se u narednih godinu dana dođe do značajnog smanjenja cijena poslovanja za kompanije i smanjenja vremena za dobijanje dozvola.

Istaknuto je ovo danas nakon sastanka Igora Radojičića, gradonačelnika, i Edvarda Fergusona, britanskog ambasadora u BiH.

Radojičić je rekao kako od 15. januara u Gradskoj upravi saradnici iz Međunarodne finansijske korporacije rade s administracijom grada na preporukama kako poboljšati poslovno okruženje.

"Ono što smo identifikovali kao broj jedan odnosi se na građevinske dozvole i najviše primjedaba i zahtjeva od poslovnih ljudi, ali i običnih građana, odnosilo se na te dozvole. Osnovna ideja je da u finalu ovog ili nekih drugih procesa dođemo do onoga što se naziva one stop shop, to jest da se može na jednom mjestu predati zahtjev", kazao je Radojičić.

Ambasador Ferguson je kazao da je Ambasada željela da pomogne administraciji grada, ali i da radi sa drugim nivoima vlasti da se poboljša poslovno okruženje.

Kako je istakao, glavni cilj projekta "Life" je da se u narednih godinu dana pokuša doći do značajnog smanjenja cijena poslovanja za kompanije, npr. smanjenja cijena za registraciju za 10 odsto i smanjenja vremena koje je potrebno za dozvolu za rad oko 20 odsto.