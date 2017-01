Pogledajte gdje je obustavljen saobraćaj u Banjaluci zbog Dana RS

BANJALUKA - U nekoliko ulica u centru Banjaluke danas će zbog svečanosti obilježavanja Dana Republike Srpske biti obustavljen saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Obustava saobraćaja od raskrsnice Ulica Olimpijskih pobjednika-Kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića-Bulevar Cara Dušana počela je jutros i trajaće večeras do 18 časova.

Od 15 do 19 časova saobraćaj će biti obustavljen na dijelu Aleja Svetog Save od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske, a od 18 časova večeras do sutra do 2 časa od raskrsnice Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, Bulevar Cara Dušana i Ulicom Kninskom i Vidovdanskom, od raskrsnice Ulice Kninska-Bulevar Cara Dušana do raskrsnice ulica Vidovdanska-Vuka Karadžića.

Zbog svečanosti povodom Dana Republike Srpske zabranjen je saobraćaj za teretna vozila mase veće od tri i po tone, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti.

Zabrana je na snazi od jutros od 7 časova do 4 časa sutra na svim ulicama na teritoriji grada, izuzev ulica na magistralnom putu - Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar Vojvode Petra Bojovića, Bulevar Srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića /istočni tranzit/ i magistralnom putu Manjačkih ustanika, Omladinska, Krajiških brigada /zapadni tranzit/.