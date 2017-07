Predivni i pomalo zastrašujući prizori na banjalučkom nebu

BANJALUKA - Banjalukom je u srijedu naveče protutnjao snažan, kratkotrajan pljusak.

Velike količine kiše, koje su pale za kratko vrijeme, pratila je grmljavina.

Munje koje su sjevale banjalučkim nebom pravile su prekrasne i pomalo zastrašujuće prizore, a naš fotoreporter ih je zbilježio okom svog aparata.

Ovo nevrijeme je prolazno, jer meteorolozi već za četvrtak predviđaju sunce uz visoke temperature.

Zbog toga je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje od 20. do 22. jula u vremenskom intervalu do 14.00 do 17.00 sat. Iz zavoda upozoravaju da će vrijednost UV indeksa biti visoka.

Upozorenje je izdato za područje Hercegovine, Krajine, za sjever i sjeveroistok Bosne.